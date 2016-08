Aufsteiger Dijon mit Vincent Rüfli überrascht Lyon

Sport

Dijon feiert im dritten Anlauf den ersten Saisonsieg in der Ligue 1. Der Aufsteiger mit dem Schweizer Vincent Rüfli düpiert das davor makellose Lyon und gewinnt 4:2.

Fussball. – In den ersten beiden Runden war Lyon ohne Punktverlust und Gegentor (3:0 in Nancy, 2:0 gegen Caen) geblieben. Auch gegen Dijon lief zunächst alles nach Plan. In der 37. Minute brachte Alexandre Lacazette die Lyonnais mit seinem sechsten (!) Saisontor 2:1 in Führung, noch vor dem erneuten Ausgleich schied der Topskorer verletzt aus.

Dijon hatte in den 180 Minuten davor keinen Treffer erzielt und in beiden Partien jeweils einen kassiert. Neuzuzug Dylan Bahamboula nach einem Corner und Pierre Lees Melou sorgten mit ihren Toren zum 3:2 und 4:2 für den Coup des 3. Spieltages.

Vincent Rüfli bestritt gegen Lyon seinen zweiten Einsatz in der Ligue 1. Der Genfer, als linker Verteidiger aufgestellt, hatte in der Vorwoche in Lille debütiert.

Ligue 1. 3. Runde vom Samstag:

Dijon - Lyon 4:2 (2:2). - Fünf weitere Partien ab 20 Uhr.

Rangliste: 1. Paris Saint-Germain 2/6 (4:0). 2. Nice 2/6 (2:0). 3. Lyon 3/6 (7:4). 4. Toulouse 2/4 (4:1). 5. Guingamp 2/4 (4:3). 6. Monaco 2/4 (3:2). 7. Marseille 3/4 (3:2). 8. Bastia 2/3 (3:1). 9. Saint-Etienne 2/3 (5:4). 10. Rennes 2/3 (2:1). 11. Lille 2/3 (3:3). 12. Nantes 2/3 (1:1). 13. Caen 2/3 (3:4). 14. Montpellier 2/3 (2:3). 15. Bordeaux 2/3 (4:6). 16. Metz 2/3 (3:5). 17. Dijon 3/3 (4:4). 18. Angers 2/0 (0:2). 19. Nancy 2/0 (0:5). 20. Lorient 3/0 (2:8). (si)