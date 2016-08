Boulevard

Drei Schweizer Bergsteiger stürzen am Monte Rosa in den Tod

Am Monte Rosa sind am Sonntag drei Schweizer Alpinisten tödlich abgestürzt. (Archivbild).

Drei Schweizer Bergsteiger sind am frühen Sonntagmorgen auf der Südseite des Monte-Rosa-Massivs in den Tod gestürzt. Fünf Überlebende wurden von italienischen Rettungsmannschaften in eine Berghütte gebracht.