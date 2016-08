Vermischtes

Chaos am Flughafen Wien wegen technischer Probleme

Stehen geblieben wegen technischer Probleme: Austrian Airlines-Maschinen auf dem Flughafen Wien-Schwechat.

Wegen technischer Probleme sind am Sonntag am Flughafen Wien dutzende Flüge ausgefallen oder waren stark verspätet. Ursache war ein Übertragungsproblem bei den Flugplandaten, wie der Flughafen Wien mitteilte. Hunderte Passagiere blieben in Wien hängen.