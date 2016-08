Wirtschaft

VW-Krise frisst sich in die Kassen Zehntausender Bürger

Der VW-Skandal zieht weite Kreise: In den USA protestieren VW-Besitzer, in Deutschland leiden ganze Dörfer. (Symbolbild).

Die Folgen des Diesel-Skandals bei Volkswagen kommen für Zehntausende Bürger an VW-Standorten in der eigenen Kasse an. Wegen der oft massiv einbrechenden Gewerbesteuern drehen betroffene Städte teils heftig an ihren Gebührenschrauben.