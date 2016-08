Vermischtes

Keine Verletzten bei schwerer Explosion an Kriminallabor in Brüssel

Eine nächtliche Explosion am belgischen Kriminallabor in Brüssel hat schweren Sachschaden verursacht. Die Explosionsursache wird noch ermittelt.

Eine nächtliche Explosion am belgischen Kriminallabor in Brüssel hat schweren Sachschaden verursacht. Ein Sprecher der Staatsanwaltschaft wollte sich am Montagmorgen nicht zur Explosionsursache äussern, sprach jedoch von einem «kriminellen Hintergrund».