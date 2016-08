Vermischtes

Aktivisten werfen Kuhmist und faule Eier in Hörsaal der ETH Zürich

Mehrere vermummte Personen haben am Montagmorgen einen Hörsaal an der ETH Zürich gestürmt. Sie versprayten Wände und warfen unter anderem Kuhmist, faule Eier und Urin in den Saal. Dieser wurde geräumt.