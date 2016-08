Vermischtes

Verbotenes Feuerwerk und Schreckschusspistole sichergestellt

Grenzwächter haben am vergangenen Samstag in Kreuzlingen einen Mann mit verbotenem Feuerwerk angehalten. Der 21-Jährige wollte fast sechs Kilogramm Feuerwerk in die Schweiz schmuggeln. In seinem Auto war zudem eine verbotene Waffe versteckt.