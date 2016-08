Wirtschaft

Facebook will Nutzer Sicherheitscheck auslösen lassen

Facebook will Nutzern und lokalen Behörden die Möglichkeit geben, selbst den sogenannten Sicherheitscheck zu aktivieren. Mit der Funktion können Facebook-Mitglieder in Krisensituationen ihren Freunden und Verwandten mitteilen, dass sie am Leben sind.