Wirtschaft

Teilzeitstellen sorgen für Beschäftigungswachstum

Teilzeitstellen sind offenbar gefragt. In Vollzeitstellen gerechnet ging die Beschäftigung im zweiten Quartal aber zurück.

Das Beschäftigungswachstum in der Schweiz hält an. Die Zahl der Stellen ist im zweiten Quartal gestiegen. Allerdings sind darunter viele Teilzeitstellen. Umgerechnet in Vollzeitstellen (Vollzeitäquivalenz) ist die Entwicklung rückläufig.