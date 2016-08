Vermischtes

Mundartrocker Polo Hofer an Lungenkrebs erkrankt

Polo Hofer im Interview mit «TeleBärn».

Der legendäre Berner Mundartrocker Polo Hofer leidet an Lungenkrebs. Das erklärte der 71-Jährige in einem am Dienstag ausgestrahlten Interview mit dem Fernsehsender «TeleBärn».