Schweizer ÖV im europäischen Vergleich teurer geworden

Politik

In London mag die Angebotsdichte im ÖV womöglich so hoch sein wie in der Schweiz, aber was, wenn ein Reisender im Brecon Beacon National Park bei Glasbury die Sommerfrische verbringen will? Die Infras-Studie im Auftrag von Litra hat sich ähnlich gelagerten Fragen befasst. (Symbolbild).