Vermischtes

Spanisches Tomatenfest: Aus Tomatenschlacht wird Ketchup

Kindertraum: Einmal im Jahr dürfen sich Einwohner und Touristen in der ostspanischen Stadt Buñol mit Tomaten bewerfen und in der Tomatenbrühe suhlen.

Einmal im Jahr sieht der der kleine ostspanische Ort Buñol rot, am Mittwoch war es wieder so weit: Etwa 22'000 Besucher stürzten sich in «La Tomatina», ein verrücktes Spektakel, bei dem sich alle mit Tomaten bewerfen und in der Tomatenmatsche wälzen.