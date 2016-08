Boulevard

Mindestens 16 Tote und 85 Verletzte bei Verkehrsunfall in Tunesien

Bei einem schweren Verkehrsunfall in Tunesien sind wegen einem Bremsversagen 16 Menschen gestorben, 85 wurden verletzt.

Bei einem schweren Verkehrsunfall in Tunesien sind mindestens 16 Personen getötet und 85 weitere verletzt worden. Nach Angaben der Behörden versagten am Mittwochmorgen in der Nähe der Stadt Kasserine die Bremsen eines Lastwagens.