Olympiasieger für den Hamburger SV

Sport

Hamburg verpflichtet den brasilianischen Olympiasieger Douglas Santos. Der 22-jährige Linksverteidiger unterschrieb für fünf Jahre.

Fussball. – Die Ablösesumme an den brasilianischen Verein Atletico Mineiro soll nach Medienberichten sieben bis zehn Millionen Euro betragen. Zuvor hatten die Norddeutschen in diesem Sommer bereits rund 25 Millionen Euro in die Mannschaft investiert.

Der neue Teamkollege von Johan Djourou verfügt bereits über Erfahrungen in Europa. Er spielte in Spanien bei Granada und in Italien bei Udinese. Douglas Santos erhält beim HSV die Rückennummer 6. (si)