Politik

Merkel sagt Italien Unterstützung nach Erdbeben zu

Angela Merkel schüttelt dem Spürhund Leo, der ein vierjähriges Mädchen lebend geborgen hat, die Pfote.

Nach dem Erdbeben in Italien hat die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel Hilfe beim Wiederaufbau zugesagt. «Wir möchten gerne den Wiederaufbau einer Schule finanzieren», sagte Merkel am Mittwoch nach Gesprächen mit Italiens Regierungschef Matteo Renzi in Maranello.