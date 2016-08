Holly Bradshaw gewinnt in der Bahnhofhalle Zürich

Sport

Die Britin Holly Bradshaw gewinnt überraschend den Wettkampf der Stabhochspringerinnen im Hauptbahnhof Zürich.

Leichtathletik. – Bradshaw meisterte sämtliche Höhen bis und mit 4,76 m im ersten Versuch. Ihr makelloses Standblatt trug ihr den Sieg vor der höhengleichen Sandi Morris ein. Die Amerikanerin hatte bereits an den Olympischen Spielen in Rio de Janeiro wegen der höheren Anzahl Fehlversuche nur Silber gewonnen. In Brasilien hatte sie gegen die Griechin Katerina Stefanidi, die im Hauptbahnhof mit 4,71 m Dritte wurde, das Nachsehen gehabt.

Für die Olympia-Sechste Nicole Büchler endete der Wettkampf mit einer Enttäuschung. Die Bielerin riss ihre Einstiegsmarke von 4,51 m dreimal, obwohl die Höhe eigentlich kein Problem darstellte. Der Schweizerin fehlte in ihren Flügen die Tiefe, sie fiel jeweils auf Latte. Ihr fehle nach der Zwangspause durch die Oberschenkelverletzung wohl die nötige Anlaufgeschwindigkeit, analysierte die Schweizerin.

Die junge Zürcherin Angelica Moser musste mit 4,36 m Vorlieb nehmen. Auf 4,51 m riss die 18-jährige Junioren-Weltmeisterin dreimal. (si)