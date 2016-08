Sting veröffentlicht erste Single von neuem Album als Download

Kultur

Im November veröffentlicht der britische Rockmusiker Sting sein neues Album «57th & 9th». Nun ist die erste Single als Download verfügbar. «I Can't Stop Thinking About You» ist gemäss Universal Music einer von zehn neuen Songs des ehemaligen Lehrers aus Newcastle.

London. – Sting ist seit vier Jahrzehnten erfolgreich im Musikgeschäft. Mit seiner Band The Police und als Solokünstler verkaufte er 100 Millionen Alben.

Über sein neuestes Album sagt er: «"57th & 9th» ist rockiger, als alles, was ich seit langer Zeit gemacht habe». Benannt ist das Album nach einer Strassenkreuzung in New York, die er auf dem Weg ins Studio überqueren muss. (sda)