Innenverteidiger Lacroix von Sion zu Saint-Etienne

Sport

Kurz vor Ablauf des internationalen Transferfensters wechselt Sions Innenverteidiger Léo Lacroix (24) für vier Jahre nach Frankreich zu Saint-Etienne.

Fussball. – Für Sion hatte der frühere Schweizer Junioren-Internationale seit der Saison 2009/10 78 Partien in der Super League bestritten und dabei einen Treffer erzielt. In dieser Saison stand Lacroix in fünf von sechs Meisterschaftsspielen in der Stammformation. Den grössten Erfolg mit den Wallisern feierte er 2015 mit dem Gewinn des Schweizer Cups (3:0 gegen Basel). (si)