Bundesanwaltschaft ermittelt gegen Franz Beckenbauer

Die Bundesanwaltschaft soll gemäss Medienberichten im Zusammenhang mit der Vergabe der WM 2006 an Deutschland Ermittlungen gegen Franz Beckenbauer eingeleitet haben.

Fussball. – Nach einem Bericht des «Spiegels» geht es dabei um den Verdacht auf untreue Geschäftsführung und Geldwäscherei.

Die Bundesanwaltschaft bestätigte auf Anfrage der Nachrichtenagentur sda am Donnerstag lediglich, dass «eine andauernde Operation in diesem Kontext» laufe. Sie stellte im Verlaufe des Tages weitere Informationen in Aussicht. (si)