Erdogan warnt Kurden vor «Terrorkorridor» an türkischer Grenze

Politik

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hat den kurdischen Kämpfern in Nordsyrien vorgeworfen, sich nicht wie zugesagt aus der Grenzregion zurückgezogen zu haben.

Ankara. – «Manche Leute sagen, sie seien nach Osten gezogen, wir aber sagen: Nein, sie haben sich nicht bewegt», sagte Erdogan in der Nacht zu Freitag am Flughafen von Ankara. Die Türkei werde sich dagegen wehren, dass ein «Terrorkorridor» hinter ihrer Grenze zu Syrien entstehe. «Das werden wir nicht zulassen», sagte Erdogan.

Der türkische Präsident bezog sich in seinen Äusserungen auf die kurdischen Volksverteidigungseinheiten (YPG). Die Türkei will verhindern, dass die Kurden entlang der türkischen Grenze ein eigenes, zusammenhängendes Autonomiegebiet schaffen. Sie hat gefordert, dass sich die kurdischen Kämpfer in Nordsyrien auf die Ostseite des Euphrat zurückziehen.

Die US-Regierung, welche die YPG-Miliz als wichtigen Verbündeten in Syrien im Kampf gegen die Terrormiliz IS betrachtet, hatte zuvor angegeben, die Kämpfer hätten sich wie gefordert hinter den Euphrat zurückgezogen. Die Türkei hatte in der vergangenen Woche in Nordsyrien die Offensive «Schutzschild Euphrat» gegen die dort kämpfenden Kurden und den IS begonnen. (sda)