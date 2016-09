Sport

Bacsinszky scheitert am US Open in der 2. Runde

Ärgerliche und unnötige Niederlage: Timea Bacsinszky scheiterte am US Open in der 2. Runde an Varbara Lepchenko.

Timea Bacsinszky scheidet am US Open in der 2. Runde nach einer Dreisatz-Niederlage aus. Stan Wawrinka steht hingegen nach einer soliden Leistung in der 3. Runde.