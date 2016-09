Wirtschaft

Beschäftigungszuwachs in USA schwächer als erwartet

Der Arbeitsmarkt in den USA ist insgesamt solide, hat aber im August an Tempo verloren. (Symbol).

In der US-Wirtschaft sind im August weniger neue Jobs entstanden als erwartet. Private Firmen und die öffentliche Hand schufen insgesamt 151'000 Stellen ausserhalb der Landwirtschaft, wie das Arbeitsministerium am Freitag in Washington bekanntgab.