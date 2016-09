Wirtschaft

Irische Regierung will im Apple-Steuerstreit gegen EU vorgehen

Irland zieht gegen Apple-Entscheidung Irland vor Gericht. (Symbolbild).

Die irische Regierung will die Entscheidung der EU-Kommission anfechten, die Steuerabsprachen mit dem iPhone-Hersteller Apple zu kippen. Das Kabinett habe sich zu diesem Schritt entschlossen, sagte ein Regierungssprecher am Freitag in Dublin.