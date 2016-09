Politik

Zehn Tote und Dutzende Verletzte bei Explosion auf den Philippinen

Der Ort des Anschlags wurde von der Polizei abgesperrt.

Bei einer Explosion in Davao, der Heimatstadt des neuen philippinischen Präsidenten Rodrigo Duterte, sind am Freitag mindestens zehn Menschen ums Leben gekommen. Das sagte ein Präsidentensprecher in Manila. Mindestens 60 Menschen wurden verletzt.