Belinda Bencic gegen Johanna Konta chancenlos

Gegen Johanna Konta völlig chancenlos: Belinda Bencic.

Belinda Bencic scheidet am US Open wie im Vorjahr in der 3. Runde aus. Die Schweizerin ist beim 2:6, 1:6 gegen die Britin Johanna Konta völlig chancenlos.