Politik

Termin für Friedensabkommen mit FARC-Guerilla in Kolumbien steht

Das Friedensabkommen zwischen der kolumbianischen Regierung und der FARC-Guerilla soll am 26. September unterzeichnet werden. Die feierliche Unterzeichnung finde in der Stadt Cartagena statt, sagte Kolumbiens Präsident Juan Manuel Santos am Freitag.