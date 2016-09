US-Behörden warnen vor Chemikalien in antibakterieller Seife

Wirtschaft

Die US-Gesundheitsbehörde warnt vor Chemikalien in antibakterieller Seife. Die Hersteller der Seifen müssen künftig auf 19 antibakteriell wirkende Inhaltsstoffe wie Triclosan und Triclocarban verzichten, wie die Arzneimittelbehörde FDA am Freitag mitteilte.

Washington. – Händewaschen mit antibakterieller Seife schütze nicht besser vor Infektionskrankheiten als gewöhnliche Seife, erklärte die Behörde zur Begründung. Die enthaltenen Bakterienhemmer stünden zudem im Verdacht, das Immunsystem zu schwächen.

«Konsumenten glauben, dass antibakterielle Seife die Verbreitung von Keimen besser verhindert», erklärte FDA-Abteilungsleiterin Janet Woodcock. «Wir haben aber keinen wissenschaftlichen Beleg dafür gefunden, dass sie besser sind als herkömmliche Seife und Wasser.» Einige Studien deuteten sogar darauf hin, dass antibakterielle Seifen langfristig der Gesundheit schaden könnten.

Die Hersteller in den USA haben nun ein Jahr Zeit, das Verbot umzusetzen. Nach Angaben von Theresa Michele, die bei der FDA für Körperpflegeprodukte zuständig ist, ist in den meisten festen und flüssigen Seifen bislang mindestens einer der verbotenen Stoffe enthalten. Händedesinfektionsmittel, die etwa in Spitälern oder Arztpraxen benutzt werden, sind vom Verbot nicht betroffen. (sda)