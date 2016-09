Mathias Eggenberger mit solider dritter Runde

Sport

Der 24-jährige St. Galler Golfamateur Mathias Eggenberger hält sich in der dritten von vier Runden des Omega European Masters in Crans-Montana gut. Er verbessert sich um ungefähr 15 Positionen.

Golf. – Der liechtensteinisch-schweizerische Doppelbürger spielte eine solide Par-Runde von 70 Schlägen, dank der er sich im hinteren Teil der Finalisten um ungefähr 15 Plätze verbessern kann. Viele Spieler haben den dritten Umgang noch nicht beendet.

Am grossen Schweizer Profi-Turnier im Wallis brachte es Eggenberger als einziger von sechs ausser Konkurrenz gestarteten Amateuren in die Finalrunden. Noch in diesem Herbst wird der aus Grabs SG stammende Eggenberger seinerseits zu den Profis übertreten. (si)