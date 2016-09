Sport

Wawrinka in extremis im US-Open-Achtelfinal

Stan Wawrinka erreicht am US Open in extremis die Achtelfinals. In der 3. Runde setzt er sich gegen den Briten Daniel Evans nach Abwehr eines Matchballes in fünf Sätzen durch.