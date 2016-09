Rosberg profitiert von Hamiltons schwachem Start

Sport

Nico Rosberg gewinnt den GP von Italien. Der Deutsche profitiert von einem schlechten Start von Mercedes-Teamkollege Lewis Hamilton und gewinnt mit 15,1 Sekunden vor dem Weltmeister.

Automobil. – Der 31-jährige Brite nahm die Schuld für den verschlafenen Start auf seine Kappe. Da er die erste Runde nur als Sechster beendete, wurde nichts aus seinem 50. GP-Sieg. Der Weltmeister ist auch der erste Fahrer seit 2009, der in Monza seine Pole-Position nicht ausnützen konnte. Damals stand er auch auf dem besten Startplatz, musste den Sieg aber Rubens Barrichello überlassen.

Diesmal war es Nico Rosberg, der in seinem 199. GP zum 21. Mal zuoberst auf dem Podest stand. Die Silberpfeile feierten damit den vierten Doppelsieg in dieser Saison. In der Gesamtwertung konnte der 31-jährige Deutsche den Rückstand wie schon vor bei seinem Sieg in Belgien verkürzen und liegt nach 14 von 21 Saisonrennen noch zwei Zähler hinter dem dreifachen Weltmeister (248:250).

Sebasstian Vettel und Kimi Räikkönen, die im Gegensatz zu Mercedes mit einer Zwei-Stopp-Strategie unterwegs waren, belegten im Heimrennen von Ferrari die Ränge 3 und 4. Die weiteren Punkteränge gehörten Daniel Ricciardo (5.), Valtteri Bottas (6.), Max Verstappen (7.), Sergio Perez (8.), Felipe Massa (9.) und Nico Hülkenberg (11.). Nur zehn Autos blieben in der gleichen Runde.

Einmal mehr keine Chance hatten die Fahrer von Sauber-Ferrari. Der Brasilianer Felipe Nasr kollidierte schon in der zweiten Runde mit Jolyon Palmer und gab nach 20 Runden endgültig auf. Der Schwede Marcus Ericsson klassierte sich im 16. Rang. Es ist bereits der 17. WM-Lauf, in dem die Hinwiler punktelos blieben.

Monza (ITA). Grand Prix von Italien (53 Runden à 5,793 km/306,720 km): 1. Nico Rosberg (GER), Mercedes, 1:17:28,089 (237,558 km/h). 2. Lewis Hamilton (GBR), Mercedes, 15,070 Sekunden zurück. 3. Sebastian Vettel (GER), Ferrari, 20,990. 4. Kimi Räikkönen (FIN), Ferrari, 27,561. 5. Daniel Ricciardo (AUS), Red Bull-Renault, 45,295. 6. Valtteri Bottas (FIN), Williams-Mercedes, 51,015. 7. Max Verstappen (NED), Red Bull-Renault, 54,236. 8. Sergio Perez (MEX), Force India-Mercedes, 64,954. 9. Felipe Massa (BRA), Williams-Mercedes, 65,617. 10. Nico Hülkenberg (GER), Force India-Mercedes, 78,656. 11. eine Runde zurück: Romain Grosjean (FRA/SUI), Haas-Ferrari. 12. Jenson Button (GBR), McLaren-Honda. 13. Esteban Gutierrez (MEX), Haas-Ferrari. 14. Fernando Alonso (ESP), McLaren-Honda. 15. Carlos Sainz (ESP), Toro Rosso-Ferrari. 16. Marcus Ericsson (SWE), Sauber-Ferrari 17. Kevin Magnussen (DEN), Renault. 18. zwei Runden zurück: Esteban Ocon (FRA), Manor-Mercedes. - Schnellste Runde (51.): Alonso in 1:25,340 (244,343 km/h)

Ausfälle. Jolyon Palmer (GBR), Renault (9. Runde/21. Rang): Aufgabe nach Unfall mit Nasr in der 2. Runde. Felipe Nasr (BRA), Sauber-Ferrari (20. Runde/21. Platz): Aufgabe nach Unfall mit Palmer in der 2. Runde. Pascal Wehrlein (GER), Manor-Mercedes (28./14.): Motor. Daniil Kwjat (RUS), Toro Rosso-Ferrari (38./17.): Aufgabe.

Startaufstellung: 1 Hamilton 1:21,135 (257,038 km/h). 2 Rosberg 0,478. 3 Vettel 0,837. 4 Räikkönen 0,930. 5 Bottas 1,253. 6 Ricciardo 1,254. 7 Verstappen 1,276. 8 Perez 1,679. 9 Hülkenberg 1,701. 10 Gutierrez 2,049. - Im zweiten Teil der Qualifikation ausgeschieden: 11 Massa. 12 Alonso. 13 Wehrlein. 14 Button. 15 Sainz. - Im ersten Teil der Qualifikation ausgeschieden: 16 Kwjat. 17* Grosjean. 18 Nasr. 19 Ericsson. 20 Palmer. 21 Magnussen. 22 Ocon. - * = Rückversetzung um 5 Startplätze (Getriebewechsel). - 22 Fahrer im Training.

WM-Stand (14/21). Fahrer: 1. Hamilton 250. 2. Rosberg 248. 3. Ricciardo 161. 4. Vettel 143. 5. Räikkönen 136. 6. Verstappen 121. 7. Bottas 70. 8. Perez 62. 9. Hülkenberg 46. 10. Massa 42. 11. Alonso 30. 12. Sainz 30. 13. Grosjean 28. 14. Kwjat 23. 15. Button 17. 16. Magnussen 6. 17. Wehrlein 1. 18. Stoffel Vandoorne (BEL) 1. - Teams: 1. Mercedes 498. 2. Red Bull-Renault 290. 3. Ferrari 279. 4. Williams-Mercedes 111. 5. Force India-Mercedes 108. 6. McLaren-Honda 48. 7. Toro Rosso-Ferrari 45. . Haas-Ferrari 28. 9. Renault 6. 10. Manor-Mercedes 1. 11. Sauber-Ferrari 0.

Nächstes Rennen: Grand Prix von Singapur in Singapur am 18. September. (si)