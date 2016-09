Boulevard

London erinnert an Brand von 1666 mit Feuerspektakel auf der Themse

Die 120 Meter lange Holzkonstruktion ist eine Nachbildung der Londoner Altstadt, die 1666 bei einem Brand zu fast 80 Prozent zerstört wurde.

In Erinnerung an den grossen Brand von London vor 350 Jahren ist am Sonntagabend ein 120 Meter langes Holzmodell der historischen Altstadt auf der Themse in Brand gesetzt worden. Tausende wohnten dem Spektakel am Fluss bei.