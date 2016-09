Vermischtes

Schlangen- statt Pferdestärken: Boa unter der Haube

Diese 3,10 Meter lange Boa Constrictor war 2013 in Allschwil BL gefunden worden. (Archivbild).

Eine anderthalb Meter lange Boa Constrictor ist in Weil am Rhein (D) bei Basel aufgetaucht. Ein Mann wollte am Samstagnachmittag etwas an seinem Auto reparieren, als er beim Öffnen der Motorhaube die Schlange fand.