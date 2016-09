Kultur

«Now You See Me 2» übernimmt Spitze vor «Suicide Squad»

Lizzy Caplan (links) und Dave Franco in einer Szene des Films «Now You See Me 2» (Archiv).

Wegen der Vergünstigungen am sonntäglichen Tag des Kinos haben die Kinos am Wochenende 200'000 Besucherinnen und Besucher gezählt - drei Mal mehr als vor Wochenfrist. Mit fast 30'000 Eintritten hat «Now You See Me 2» die Spitze in der Deutschschweiz übernommen.