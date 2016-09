Politik

China warnt Hongkong nach Parlamentswahl vor Unabhängigkeitsstreben

Nach dem Wahlerfolg der Peking-kritischen Aktivisten in Hongkong hat die chinesische Führung vor Unabhängigkeitsbestrebungen in der Sonderverwaltungszone gewarnt. Peking wende sich gegen «jede Aktivität in Bezug auf die Unabhängigkeit Hongkongs».