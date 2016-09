Australiens Wirtschaft wächst so schnell wie seit vier Jahren nicht

Wirtschaft

Ein vollgepackter Frachter verlässt den Hafen von Port Botany in der australischen Metropole Sydney: Die Wirtschaft des Landes wächst dank starken Rohstoffexporten. (Archivbild).

Die australische Wirtschaft ist im zweiten Quartal so stark gewachsen wie seit vier Jahren nicht mehr. Das Bruttoinlandsprodukt habe im Vergleich zum Vorjahresquartal um 3,3 Prozent zugenommen, teilte das Statistikamt am Mittwoch mit.

Sydney. – Ökonomen hatten im Schnitt mit einem Plus von 3,4 Prozent gerechnet. Zum Vergleich: Die Schweizer Wirtschaft kam zwischen April und Juni auf ein Plus von 0,6 Prozent, die USA auf rund 1,1 Prozent. Australien profitiert von starken Rohstoffexporten - in dem Land hat es seit 25 Jahren keine Rezession mehr gegeben. (sda)