Vermischtes

Erde bekommt am Mittwochabend Besuch von Asteroid

Der Lichtpunkt des Kleinen Planeten 2016 RB1 ist vor dem Sternhintergrund unterwegs.

Ein Asteroid wird am heutigen Mittwochabend um 19:12 Uhr in 38'000 Kilometer Entfernung an der Erde vorbeifliegen. Das ist ungefähr ein Zehntel der Distanz der Erde zum Mond. Das Risiko einer Kollision konnte ausgeschlossen werden, auch dank Messdaten aus der Schweiz.