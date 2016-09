Politik

Protestaktion von Greenpeace beim Axpo-Hauptsitz in Baden AG

Greenpeace Schweiz hat am Donnerstag in Baden AG ein Glasgebäude des Energiekonzerns Axpo mit schwarzem Stoff verhüllt. Damit will die Organisation ihrer Forderung nach mehr Transparenz zum Zustand des AKW Beznau AG Nachdruck verleihen.