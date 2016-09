Shaqiri muss weiterhin pausieren

Sport

Xherdan Shaqiri muss wegen seiner Wadenverletzung weiter pausieren.

Fussball. – Der Basler verpasst mit Stoke City am Samstag das Premier-League-Heimspiel gegen Tottenham. Seit der 1. Meisterschaftsrunde konnte Shaqiri kein Spiel mehr bestreiten und verpasste unter anderem am Dienstag den Auftakt in die WM-Qualifikation gegen Portugal (2:0). (si)