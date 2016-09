Boulevard

Gondelbahn-Panne am Mont Blanc - Dutzende Touristen sitzen fest

Gondeln der Panoramaseilbahn, welche die Gipfel «Aiguilles du Midi» und «Pointe Helbronner» zwischen dem französischen und dem italienischen Teil des «Mont Blanc» miteinander verbindet. (Archiv).

Wegen eines Defekts sind am Donnerstagabend 110 Menschen auf rund 3800 Metern Höhe in einer Panoramaseilbahn am Mont-Blanc-Massiv stecken geblieben. 17 Touristen konnten bereits mit Helikoptern in Sicherheit gebracht werden, wie Nachrichtenagenturen berichteten.