Erdbeben in Nordkorea deutet auf neuen Atomtest hin

Südkorea meldet ein Erdbeben in Nordkorea - es könnte durch einen erneuten Atombombentest ausgelöst worden sein.

Nordkorea hat am Freitag möglicherweise einen fünften Atomversuch unternommen. Das berichtet die südkoreanische Nachrichtenagentur Yonhap unter Hinweis auf eine Regierungsquelle in Seoul. Zuvor hatten Seismologen ein Erdbeben der Stärke 5,3 in Nordkorea festgestellt.