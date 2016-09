Sport

33 Personen verbringen Nacht in Gondelbahn am Mont Blanc

Diese Seilbahnpassagiere hatten Glück: Sie konnten noch vor Einbrechen der Nacht aus den blockierten Gondeln am Mont Blanc gerettet werden.

Infolge eines technischen Defekts haben 33 Menschen die Nacht auf Freitag in einer Seilbahn hoch über den Gletschern des Mont-Blanc-Massivs verbracht. Der Rettungseinsatz musste am Vorabend unterbrochen werden und soll am Morgen weitergehen.