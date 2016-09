Kultur

World Trade Center bekommt 2020 Kulturhalle - Streisand wird Chefin

Der New Yorker World Trade Center-Komplex soll bis 2020 eine Kulturhalle unter der Leitung von Sängerin Barbra Streisand bekommen. Das an einen Kubus erinnernde Design stellten die Verantwortlichen für Bau und Design am Donnerstag in New York vor.