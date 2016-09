Kultur

Einblicke in kulturelle Oasen und Freiräume zum Durchatmen

Eine grüne Oase: Auch Normalverbraucher können die Gärten des Von-Wattenwyl-Hauses in der Berner Altstadt an diesem Wochenende für einmal besichtigen. Schweizweit laden mehr als 360 Gärten, Parks und Plätze zum Besuch ein. (Archivbild).

Am Europäischen Tag des Denkmals können an diesem Wochenende an über 360 Orten in der Schweiz schöne Gärten, Parks und Plätze kostenlos besucht werden. Das Angebot steht unter dem Titel «Oasen». Es geht um Freiräume in hektischen Zeiten.