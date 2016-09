Vermischtes

Nach Restaurierung Streit um Gitter vor Spanischer Treppe

Rom feiert am 21. September das Ende der Restaurierung der Spanischen Treppe. Der weisse Marmor der 135 Stufen erstrahlt in neuem Glanz. Und der Juwelier Bulgari, der die Reparatur finanziert hat, will, dass das so bleibt: Nachts wird der Zugang gesperrt.