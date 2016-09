Politik

EU-Kommission für Eröffnung neuer Beitrittskapitel mit der Türkei

Sieht die Türkei weiterhin als Beitrittskandidat: EU-Erweiterungskommissar Johannes Hahn in Ankara.

Nach wochenlangen Spannungen wollen die EU und die Türkei ihre Beziehungen normalisieren. Die EU-Kommission will am umstrittenen Beitrittsprozess mit dem Land unbeirrt festhalten, trotz der harten Massnahmen der Staatsführung in Ankara nach dem Putschversuch im Land.