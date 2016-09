Kultur

Alan Rickman könnte posthum für einen Oscar nominiert werden

Alan Rickman könnte der erste Schauspieler seit Heath Ledger werden, der posthum eine Oscar-Nominierung erhält. Der Filmverleih Bleecker Street will ihn und seine Co-Stars des Militär-Thrillers «Eye in the Sky» als «Bester Nebendarsteller» vorschlagen und bewerben.