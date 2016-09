Politik

Südeuropa-Gipfel in Athen löst Streit in Brüssel aus

Die Spitzen der EU-Länder des Südens haben sich in Athen getroffen. Im Bild der italienische Premierminister Matteo Renzi, der französische Präsident François Hollande und Gastgeber Alexis Tsipras, Griechenlands Premierminister.

Die Finanzkrise hat in den vergangenen Jahren den Süden Europas hart getroffen. Sieben Südstaaten haben darum am Freitag in Athen nach Lösungen und einer neuen Vision für Europa gesucht. In Brüssel löste das Unmut aus.