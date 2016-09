Sport

Auswärtssieg für Meister Ajoie zum Auftakt

Ajoie, der Überraschungsmeister des letzten Frühlings, startet mit einem 3:2-Auswärtssieg in La Chaux-de-Fonds erfolgreich in die Saison. Das Duell der Neulinge gewinnt die EVZ Academy in Biasca.