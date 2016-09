Vermischtes

Katzen zwei Wochen nach Erdbeben in Italien lebend entdeckt

Zwei Wochen nach dem verheerenden Erdbeben in Mittelitalien sind zwei Katzen lebend unter den Trümmern entdeckt worden. In dem weitgehend zerstörten Ort Amatrice rettete die Feuerwehr den Kater Pietro, wie die Behörden am Freitag mitteilten.