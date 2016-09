Boulevard

Mindestens 15 Tote und 70 Verletzte durch Explosion in Bangladesch

Immer wieder verheerende Feuer: In Bangladesch hat sich in einer Fabrik eine Explosion ereignet. (Archivbild).

Bei einem Brand in einer Verpackungsfirma in Bangladesch sind mindestens 15 Menschen getötet und 70 weitere verletzt worden. Die meisten Verletzten müssten wegen Verbrennungen behandelt werden, sagte ein Arzt am Samstag in Tongi, nördlich der Hauptstadt Dhaka.